Возле Стамбула произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано сегодня в Мраморном море.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

По данным ведомства, несколько подземных толчков магнитудой от 2,5 до 5,3 балла произошли сегодня утром в Мраморном море в непосредственной близости от Стамбула с эпицентром в Гёкчеада.

Местные СМИ сообщают о том, что толчки ощущались в Стамбуле, однако о разрушениях и жертвах не сообщается.

"Ничего особенно в этом землетрясении нет. Землетрясения в районе Мраморного моря - обычное явление. Возможно, в ближайшее время будут зафиксированы новые толчки", - заявил телеканалу TGRT сейсмолог, профессор Стамбульского университета Шериф Барыш.

Значительная часть турецкой территории расположена в сейсмоопасных районах. Два самых сильных землетрясения в Турции произошли в 1999 году и унесли более 17 тыс. жизней. Последнее крупное землетрясение произошло в провинции Ван на востоке страны в 2011 году. Тогда погибли более 600 человек.