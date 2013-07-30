Самое лучшее средство от депрессии
09:34, 30 июля 2013Зарубежные новости
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Физкультурой занимайтесь ежедневно
Физические упражнения - одно из самых лучших "лекарств" для борьбы с депрессией.
Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, проведенные американскими учеными.
По мнению ученых, физические упражнения во многом имеют такой же эффект, что и антидепрессанты. Профессор Филип Холмс и его коллеги из Джорджийского университета обнаружили, что после курса физических упражнений продолжительностью в несколько недель в мозге повышается уровень галанина, пептида, регулирующего обмен гормонов серотонина и ноадреналина, из-за нарушения которого и возникает депрессия.
Согласно рекомендациям исследователей, для того, чтобы не допускать депрессии, следует пять раз в неделю посвящать по 30 минут умеренным физическим упражнениям (например, пешая прогулка) или три раза в неделю по 30 минут заниматься аэробикой с большим напряжением.
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