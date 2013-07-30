Секрет долголетия самого старого мужчины на Земле

Представители Книги рекордов Гиннеса определили самого старого мужчину в мире. Им оказался 112-летний музыкант-самоучка, шахтер и любитель джина Салустиано Санчез-Блазкез. Его предшественник японец Дзиромун Кемури скончался 12 июня на 117-м году жизни. Однако первенство в рейтинге долгожителей удерживает женщина, сообщает Huffington Post.

Самым старым человеком в мире на сегодняшний день является жительница Страны восходящего солнца 115-летняя Мисо Окава. По словам старшего консультанта Книги рекордов Гиннеса по вопросам геронтологии Роберта Янга, женщины в 90% случаев дают сильную фору мужчинам в вопросах долгожительства.

Тем не менее, рекордсмен из Нью-Йорка является на сегодняшний день единственным в мире живым человеком, родившемся в 1901 году. Салустиано Санчез-Блазкез говорит, что не считает свое "достижение" особенным и скромно утверждает, что вокруг этой новости не стоит раздувать шума. Американец, впрочем, поделился своим секретом долголетия: он заключается в том, чтобы каждый день съедать по банану и закусывать фрукт таблетками анальгина.

Хотя, 69-летняя дочь рекордсмена Ирен Джонсон считает, что отец дожил до 112 лет совсем по другим причинам. "Просто он очень упрямый и независимый человек", — говорит женщина.

Салустиано Санчез-Блазкез родился 8 июня 1901 года в испанской деревне Эль-де-Бехар Техадо. В подростковом возрасте он слыл известным духовым музыкантом и часто играл на местных праздниках и свадьбах. В 17 лет вместе со своим братом Педро и группой друзей Салустиано переехал на Кубу, где устроился работать на плантацию сахарного тростника.

В 1920 году он приехал в США и работал на угольных шахтах в штате Кентукки. В итоге, мужчина перебрался в Нью-Йорк, где живет вместе с дочерью и по сей день. В 1934 году он женился на своей возлюбленной Перл. Женщина умерла в 1988 году.