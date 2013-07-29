23-летний парень организовал домашнюю нарколабораторию

В райцентре Славута Хмельницкой области работники подразделения борьбы с незаконным обращением наркотиков в квартире 23-летнего местного жителя выявили домашнюю нарколабораторию - около 25 кг наркосодержащих растений, химических веществ и устройств для изготовления наркотиков.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, наркотические растения и различные устройства для производства наркотиков парень хранил в шкафу для одежды.

В милиции напомнили, что год назад подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и в настоящее время находился на испытательном сроке с отсрочкой наказания.

Факт правонарушения внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, хранение наркотических средств).

Досудебное расследование продолжается.