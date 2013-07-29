23-летний парень организовал домашнюю нарколабораторию
15:35, 29 июля 2013Зарубежные новости
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В Хмельницкой области
В райцентре Славута Хмельницкой области работники подразделения борьбы с незаконным обращением наркотиков в квартире 23-летнего местного жителя выявили домашнюю нарколабораторию - около 25 кг наркосодержащих растений, химических веществ и устройств для изготовления наркотиков.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, наркотические растения и различные устройства для производства наркотиков парень хранил в шкафу для одежды.
В милиции напомнили, что год назад подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и в настоящее время находился на испытательном сроке с отсрочкой наказания.
Факт правонарушения внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, хранение наркотических средств).
Досудебное расследование продолжается.
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