В Бразилии жертвами заморозков стали три человека
Впервые выпал снег
На жарком юге Бразилии впервые за несколько десятилетий выпал снег.
Как передает РИА «Новости», причиной столь редкого для региона погодного явления стала волна холода, пришедшая из Антарктиды и обрушившаяся не только на Бразилию, но и на Парагвай, Уругвай, Аргентину и Чили.
На юге Бразилии, в частности, в городах Куритиба и Флорионополис столбик термометра опустился до минус 7,4 градуса по Цельсию. В Сан-Паулу минувшей ночью была зафиксирована самая низкая с 2000 года температура - всего 5,2 градуса. В социальных сетях уже появились фотографии снеговиков из 130 городов бразильского юга.
Однако, кроме развлечений, холода принесли и трагедии: в Сан-Паулу один человек замерз насмерть, примерно 11 тыс. бездомных были срочно эвакуированы во временные убежища. В самом южном штате Рио-Гранди-ду-Сул также не обошлось без жертв заморозков - погибли два человека.
СМИ сообщают также о смерти людей от холодов в Парагвае и Уругвае - в общей сложности за последние дни погибли шесть человек.