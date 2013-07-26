Умывание водой с мёдом разглаживает на лице морщины
10:13, 26 июля 2013Зарубежные новости
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1 ст.л. меда, 2 стакана теплой воды
Эту воду легко приготовить дома, а эффект от ее использования приятно тебя удивит. Медовая вода хорошо питает кожу и обладает ценным свойством - разглаживает мелкие морщинки, пишут зарубежные СМИ.
Для ее приготовления 1 ст.л. меда нужно растворить в 2-х стаканах теплой воды. В течение 5-7 минут полученным раствором нужно ополаскивать лицо перед сном. После процедуры лицо следует умыть теплой водой.
Эффект будет виден после нескольких процедур: цвет лица выровняется, кожа станет нежной и бархатистой.
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