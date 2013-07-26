В США самолет упал на жилой дом

08:02, 26 июля 2013
Зарубежные новости
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Один пострадавший - в критическом состоянии

Небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Индиана, два человека ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал WHTR.

 
Самолет, марка которого не уточняется, упал на один из домов в нескольких километрах от аэропорта города Колумбус, после чего начался пожар. Сообщается, что оба пострадавших находились в самолете, они госпитализированы с ожогами и травмами, один в критическом состоянии.
 
Уничтожена задняя часть дома и большая часть крыши. Хозяйка дома не пострадала, хотя находилась внутри. "Мое тело в порядке и я этому рада, ничего страшного, что дом пострадал", - заявила она журналистам.
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