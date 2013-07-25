Еврокомиссия одобрила программы поддержки здравоохранения в Беларуси
15:46, 25 июля 2013Зарубежные новости
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Выделят 11,5 млн евро
Еврокомиссия одобрила две программы поддержки системы здравоохранения в Беларуси.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.
Первая программа, общей стоимостью 8 млн евро, предусматривает поддержку международной аккредитации лабораторий для тестирования медикаментов, предупреждения распространения инфекционных заболеваний и поддержку в реформировании системы здравоохранения.
Вторая программа, общей стоимостью 3,5 млн евро, направлена на осуществление региональных программ в Гродненской и Минской областях. Эти программы должны способствовать созданию стратегий регионального развития и поддержке локальных коммунальных проектов.
“Предоставление усиленной поддержки гражданам Беларуси является жизненно важным для сотрудничества ЕС с белорусским обществом”, - отметил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.
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