Еврокомиссия одобрила программы поддержки здравоохранения в Беларуси

Еврокомиссия одобрила две программы поддержки системы здравоохранения в Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Первая программа, общей стоимостью 8 млн евро, предусматривает поддержку международной аккредитации лабораторий для тестирования медикаментов, предупреждения распространения инфекционных заболеваний и поддержку в реформировании системы здравоохранения.

Вторая программа, общей стоимостью 3,5 млн евро, направлена на осуществление региональных программ в Гродненской и Минской областях. Эти программы должны способствовать созданию стратегий регионального развития и поддержке локальных коммунальных проектов.

“Предоставление усиленной поддержки гражданам Беларуси является жизненно важным для сотрудничества ЕС с белорусским обществом”, - отметил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.