Старый телевизор может убить ребенка

Старый телевизор может стать причиной детской смерти. По данным экспертов, за прошедший год около 20 тысяч детей в США оказались травмированы при столкновении с телевизионной техникой. Также зарегистрировано несколько случаев с летальным исходом.

По мнению экспертов, высокие технологии виноваты в росте трагических случаев. По мере роста популярности телевизоров с плоским экраном увеличивается число американских детей и подростков, пострадавших из-за падения техники. Зачастую, покупая новый плазменный телевизор, старый родители отправляют в детскую комнату, где ребенок остается наедине с тяжелым электроприбором.

Американские медики призвали лучше информировать людей о возможных последствиях и рисках, которым могут подвергнуться дети, если старые модели телевизоров располагаются на комодах, полках и секретерах. Самая распространенная травма, получаемая при падении телевизора – сотрясение мозга, сообщает Russia Today

О необходимости предупреждения об опасностях использования тяжелой по весу техники высказался президент Альянса по предотвращению детских травм города Колумбуса в штате Огайо Гарри Смит. "Это проблема, которая разрастается с невероятной скоростью из года в год", – сообщил он.

Для сравнения, в 1990 году в США количество травмированных по той же причине детей составило 5,5 тысячи человек. Чаще всего телевизоры стояли на комоде, полки которого дети использовали в качестве ступенек, чтобы забраться на телевизор.

Эксперты по обустройству внутреннего дизайна советуют родителям закреплять телевизоры на стенах. Это необходимо делать для того, чтобы телевизор невозможно было свалить на пол.