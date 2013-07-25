Старый телевизор может убить ребенка
11:52, 25 июля 2013Зарубежные новости
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В США за год травмируется более 20 тыс детей
Старый телевизор может стать причиной детской смерти. По данным экспертов, за прошедший год около 20 тысяч детей в США оказались травмированы при столкновении с телевизионной техникой. Также зарегистрировано несколько случаев с летальным исходом.
По мнению экспертов, высокие технологии виноваты в росте трагических случаев. По мере роста популярности телевизоров с плоским экраном увеличивается число американских детей и подростков, пострадавших из-за падения техники. Зачастую, покупая новый плазменный телевизор, старый родители отправляют в детскую комнату, где ребенок остается наедине с тяжелым электроприбором.
Американские медики призвали лучше информировать людей о возможных последствиях и рисках, которым могут подвергнуться дети, если старые модели телевизоров располагаются на комодах, полках и секретерах. Самая распространенная травма, получаемая при падении телевизора – сотрясение мозга, сообщает Russia Today
О необходимости предупреждения об опасностях использования тяжелой по весу техники высказался президент Альянса по предотвращению детских травм города Колумбуса в штате Огайо Гарри Смит. "Это проблема, которая разрастается с невероятной скоростью из года в год", – сообщил он.
Для сравнения, в 1990 году в США количество травмированных по той же причине детей составило 5,5 тысячи человек. Чаще всего телевизоры стояли на комоде, полки которого дети использовали в качестве ступенек, чтобы забраться на телевизор.
Эксперты по обустройству внутреннего дизайна советуют родителям закреплять телевизоры на стенах. Это необходимо делать для того, чтобы телевизор невозможно было свалить на пол.
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