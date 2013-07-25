Вино спасает от рака?

Французские ученые около 30 лет проводили исследования, благодаря которым им удалось доказать полезные свойства вина.

Мужчины, которые употребляют "напиток богов" в умеренных дозах, снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и от рака.

Специалисты из Университета Западный Париж и Университета Бордо II представили результаты 28 лет исследований. Сообщается, что в них приняли участие около 35 тысяч мужчин из Франции в возрасте от 40 до 65 лет.

Ученые рассмотрели их алкогольные пристрастия и выяснили, что более здоровыми были мужчины, которые предпочитали вино другим алкогольным напиткам. Согласно полученным данным, умеренное употребление вина на 40% снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 20% - от рака. Это исследование, по мнению ученых, должно быть подтверждением "французского парадокса".

Однако не все ученые согласны с тем, что вино благоприятно влияет на здоровье. Американские исследователи доказали, что красное вино не влияет на продолжительность жизни женщин, информирует Russia Today.

Таким образом, надо сказать, что ученый мир все еще не пришел к единому мнению насчет так называемого "французского парадокса". Он заключается в том, что употребление красного вина, как считается, нивелирует вред здоровью, наносимый высококалорийной и жирной пищей.

Однако не стоит забывать, что вино является полноценным алкогольным напитком, и его целебные свойства могут уступать губительным. Это зависит от дозировки и индивидуальной переносимости алкоголя.