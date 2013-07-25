В железнодорожной катастрофе в Испании погибло 77 людей

До 77 человек возросло число жертв железнодорожной катастрофы в Испании.

Как сообщает ИТАР-ТАСС , олб этом объявил делегат правительства Испании в автономной области Галисия Самуэл Хуарес.

Еще 143 человека ранены.

По данным испанской газеты "Мундо", машинист поезда превысил предельно допустимую скорость.

Власти по-прежнему считают катастрофу несчастным случаем. Как сообщила транспортная компания "Ренфе", в поезде, следовавшем в среду из Мадрида в Ферроль на северо-западе Испании, ехали 218 пассажиров. В 20:41 по местному времени состав из восьми вагонов и двух локомотивов сошел с рельсов за 4 км до станции административного центра Галисии - Сантьяго-де-Компостела.

По словам представителей спасательных служб, говорить о национальности жертв пока преждевременно.