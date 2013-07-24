Новый коронавирус не является мировой угрозой - ВОЗ

Как заявила чрезвычайная комиссия по ближневосточному коронавирусу респираторного синдрома (MERS), новый коронавирус на данный момент не является мировой угрозой, сообщает Chicago Tribune.

К такому мнению пришли 15 международных экспертов после изучения отчетов представителей Саудовской Аравии и других стран, в которых были зарегистрированы случаи заболевания. Всего с 12 апреля 2012 г. в мире зафиксировано 82 случая заболевания, из которых 45 завершились летальным исходом, пишет ФБ

Эксперты признали, что ситуация с коронавирусом очень серьезная и вызывает опасения, т.к. многие менее тяжелые случаи заболевания могут не регистрироваться.

Комиссия по новому коронавирусу создана 9 июля 2013 г.

Кроме Саудовской Аравии случаи заболевания зафиксированы в Иордании, Катаре, ОАЭ, Тунисе, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Ожидается, что в октябре 2013 г. миллионы мусульман со всего мира совершат хадж в Мекку. Власти Саудовской Аравии сократили количество выдаваемых виз по соображениям безопасности.