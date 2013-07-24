Еврокомиссия начала расследование в отношении немецких фармкомпаний
17:58, 24 июля 2013Зарубежные новости
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Законно ли получили госпомощь?
Еврокомиссия начала тщательное расследование по факту незаконного получения немецкими фармацевтическими компаниями государственной помощи, сообщает Reuters.
Расследование призвано выяснить, соответствует ли освобождение находящихся в сложном финансовом положении немецких фармкомпаний от обязательных дисконтов закону о государственной поддержке в странах ЕС, пишет Фармацевтический вестник.
По мнению представителей Евросоюза, на начальной стадии расследования возникают сомнения в том, что принимаемые немецкими властями меры соответствуют общеевропейским нормам, т.к. предоставляемая фармкомпаниям поддержка не лимитирована по времени и для ее получения не требуются планы реструктуризации компаний.
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