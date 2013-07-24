В России ужесточили требования к рекламе БАДов

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.07.2013 г. №200-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Документ принят Госдумой 3 июля 2013 года, одобрен Советом Федерации 10 июля 2013 года, сообщает ria-ami.ru.

В документе указывается, что реклама БАД должна в каждом случае сопровождаться предупреждением о том, что продукция не являются лекарственным средством.

Прописаны требования к продолжительности и размеру указанного предупреждения (в теле-, радиопрограммах, при кино-, видеообслуживании и при других способах распространения рекламы).

Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, теперь за ненадлежащую рекламу БАД будет нести ответственность не только рекламодатель, но и рекламораспространитель.

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.