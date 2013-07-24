Самый раскрученный БАД признан бесполезным и опасным

Ресвератрол - природный антиоксидант, содержащийся в винограде, вреден для пожилых людей, ведущих активный образ жизни. Как было доказано, соединение сводит на нет все "плюсы" тренировок, пишет The Times of India.

В данный момент ресвератрол является одним из самых "раскрученных" соединений. На рынке представлено множество БАДов с ним. Считается, что ресвератрол тормозит старение и полезен для сердца.

Но сотрудники Университета Копенгагена уверены: если в рационе много антиоксидантов, тренировки перестанут работать. В итоге у человека останутся повышенными давление и холестерин. Парадоксально, но ранее проводившиеся эксперименты с животными доказали, что ресвератрол усиливает эффект тренировок.

А вот наблюдение за 27 здоровыми мужчинами примерно 65 лет показало: когда мужчины активно тренировались и принимали по 250 миллиграммов ресвератрола ежедневно на протяжении 8 недель, то позитивный эффект от физической активности полностью пропадал. В частности, не было улучшений показателей давления, концентрации липидов в плазме и уровня максимального потребления кислорода.