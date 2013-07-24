Лунные циклы влияют на здоровье и исход операций

Хирурги из госпиталя Роад Айленд подсчитали: успешность проведения операции на сердце зависит от лунного цикла, пишет The Daily Mail.

Врачи проследили за 210 пациентами, которые пережили операции по восстановлению сердца после расслоения аорты. Доктор Фрэнк Селлке констатирует: вероятность умереть после операции была меньше, если Луна росла, а продолжительность госпитализации сокращалась, когда речь шла о полнолунии (10 дней против 14).

В свою очередь, Центральный госпиталь Аугсбурга изучил данные 16000 человек, столкнувшихся с сердечным приступом. Их вывод: сердечные приступы реже происходили в пределах 3 дней после новолуния. При полнолунии и новолунии гравитационное притяжение Луны и Солнца объединяется, что позитивно сказывается на циркуляции крови в теле.

Работа Университета Видаясагар подтверждает это. Ученые попросили 80 студентов тренироваться каждый день на протяжении месяца. Оценивалось их сердцебиение, кровяное давление и прочие физические показатели. При полнолунии сердечно-сосудистая система работала эффективнее всего.

Кстати, гравитационное притяжение Луны может влиять и на почки. Стоит ожидать проблем в полнолуние и новолуние. Ливерпульский университетский госпиталь подтверждает: частота госпитализаций напрямую зависит от фаз Луны. Экстренная госпитализация в связи с урологическими проблемами чаще приходится на полнолуние.

На самом деле, влияние оказывается и на жидкость в мозге. По этой причине в психиатрические больницы, как правило, попадают в полнолуние. В целом же различные исследования говорят: количество вызовов "скорой" увеличивается на 3% в полнолуние и падает на 6% в новолуние. Некоторые специалисты уверены: это все самовнушение. Более 1 человека из каждых 10 уверены, что лунные фазы влияют на здоровье. А вот сотрудники Университетского колледжа Лондона связывают данную закономерность с яркостью Луны. В частности, число эпилептических приступов, обусловленных электрической активностью мозга, уменьшается при наиболее яркой луне. Не исключено, что здесь задействован мелатонин - гормон, вырабатывающийся только в темноте.