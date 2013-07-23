Для пожилых нужно больше лекарств - ВОЗ

Старение населения в Европейском регионе требует смены приоритетов в области разработки новых лекарств. Это – главная мысль нового доклада ВОЗ, посвящённого развитию фармакологии с учётом демографических тенденций, сообщает ria-ami.ru/

Авторы напоминают, что впервые в странах Европейского региона число жителей старше 65 лет превысило число подростков моложе 15. И эта тенденция характерна для всего мира.

Это означает, что фармацевтическая индустрия должна больше ориентироваться на болезни, свойственные пожилым. А это сосудисто-сердечные заболевания, инсульт, рак, диабет, остеоартрит, потеря слуха, болезнь Альцгеймера.

При том, что расходы на исследования в области фармакологии с 1990 года утроились, новые разработки не всегда отвечают реальным потребностям. ВОЗ призывает представителей фармацевтической отрасли разрабатывать новые, безопасные, эффективные и доступные лекарства, которые бы соответствовали новым демографическим тенденциям.