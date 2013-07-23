«Умный нож» укажет хирургу, какая ткань является злокачественной

Ученые разработали «умный нож», который способен проанализировать оперируемую ткань и своевременно оповестить хирурга о ее природе.

В первом исследовании в рамках испытания нового устройства «iKnife» диагностировал образцы ткани от 91 пациента со 100%-ной точностью, предоставив результаты немедленно, в то время как обычно получение подобной информации в лаборатории занимает до получаса.

Результаты исследования, проведенного учеными из Лондонского имперского колледжа, опубликованы в издании Science Translational Medicine.

Удаление рака в случае с твердыми опухолями лучше всего производится хирургическим путем. Обычно хирурги удаляют злокачественную ткань вместе с участками здоровой ткани, окружающей опухоль. Визуально нередко сложно определить, какая ткань злокачественная, а где уже начинается здоровая. Каждой пятой пациентке с раком молочной железы требуется повторная операция для удаления оставшейся злокачественной ткани. В случае неуверенности удаленную ткань отправляют в лабораторию для экспертизы, а пациент в это время находится под наркозом до получения результатов.