«ВКонтакте» - лидер по пропаганде суицида

В России социальная сеть «ВКонтакте» является лидером по пропаганде суицида.

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), по результатам рассмотрения поступивших материалов было вынесено 2002 решения о закрытии страниц сайтов, содержащих информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывах к совершению самоубийства и 128 решений об отсутствии запрещенной информации на странице сайта. Из вынесенных решений о закрытии страниц сайтов 1754 страниц с запрещенной информацией были удалены. В стадии «меры реагирования» находятся 204 страницы сайтов, владельцы данных сайтов должны удалить запрещенную информацию с Интернет-ресурса в ближайшее время, остальные решения были приняты по дублированным ссылкам.

«Чаще всего запрещенная информация размещена в различных социальных сетях. Например, «ВКонтакте» - 349 решений (из них 12 решений об отсутствии запрещенной информации); «Mail.ru» - 119 решений (3 решения об отсутствии запрещенной информации), LiveJournal - 158 решений (7 решений об отсутствии запрещенной информации) и наиболее известных поисковых системах и видео-хостингах («Google» - 59 решений (2 решения об отсутствии запрещенной информации), «Youtube» - 66 (4 решения об отсутствии запрещенной информации), Yandex– 53 (3 решения об отсутствии запрещенной информации) и т.п.», - говорится в сообщении.

Сообщает, что наиболее распространенным видом запрещенной информации являются перечисление различных способов суицида (в т.ч. изощренных) с подробным описанием самого процесса.

Подчеркивается, что самоубийства, наряду с дорожно-транспортными происшествиями, являются теми причинами смертности, которые несут наибольший экономический ущерб из-за широкого их распространения среди людей молодого возраста.

Как сообщал УНИАН, по данным Роспотребнадзора, Россия занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков.