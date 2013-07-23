Контроль веса оградит от рака молочной железы

Женщины, прилично набиравшие вес после 18 лет, попадают автоматически в группу риска развития рака груди, предупреждают сотрудники Центра медицинских наук Университета Южной Калифорнии. Как передает News Fix, специалисты проследили за группой женщин 50-74 лет. У женщин уточнялся их текущий вес и вес в возрасте 18 лет.

В результате участницы исследования, набравшие за все эти годы 9,5-13,6 килограмма, на 40% чаще сталкивались с раком груди по сравнению с женщинами, набравшими 2 килограмма или меньше. Судя по всему, увеличение объема жировой прослойки приводило к повышению уровня эстрогена. Данный гормон, как известно, способствует развитию рака груди.

В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют женщинам следить за весом. Контроль веса позволит избежать появления рака в период после менопаузы. А вот, если рак не подпитывается за счет гормонов, то спасет изменение рациона.

Университет Калифорнии доказал: с этой точки зрения, полезно сокращение объема жирных продуктов в рационе. Нежирные продукты могут снизить риск смерти на 66%. Данную закономерность ученые выявили в ходе экспериментов с 2437 женщинами.