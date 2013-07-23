В мозге выявили белок, вызывающий депрессию

Британские ученые обнаружили в мозге человека так называемую "молекулу несчастья". По их словам, ее воздействие вызывает у человека стресс, беспокойство и даже депрессию.

Обнаружить "молекулу несчастья", или по-другому белок CRF1, удалось при помощи одного из самых мощных в мире рентгеновских аппаратов - Diamond Light Source, пишет MedikForum.

Белок CRF1 выделяется гипофизом и влияет на выделение гормонов, связанных со стрессом, беспокойством и депрессиями. Давно известно, что именно гипофиз управляет стрессовыми реакциями, стимулируя выработку гормонов. Но только сейчас ученые вплотную подошли к изучению этого механизма.

"Связанные со стрессом болезни, такие как депрессия и беспокойство, отравляют жизнь каждому четвертому взрослому ежегодно, - комментирует автор исследования Фиона Маршалл. - Но большинство людей просто не осознает, что все эти состояния контролируются белками в мозге, одним из которых и является CRF1".

Теперь ученые надеются, что открытие поможет в создании лекарств от депрессии и стресса нового типа.