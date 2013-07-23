Чем опасны для мужчин стресс и усталость

Современные мужчины перестают интересоваться сексом. Согласно австралийской статистике, у каждого шестого мужчины желание возникает лишь раз в месяц из-за сильной усталости или стресса. Как отмечает The Sydney Morning Herald, по меньшей мере, год ученые наблюдали более чем за 300 мужчин.

Почти 50% участников исследования признались: у них возникает сексуальное желание каждый день, у четверти - 2-3 раза в неделю и у 16% - раз месяц или реже. В целом в каждой шестой паре показатели сексуального желания выше у женщины.

46% мужчин, чей интерес в сексе уменьшился за последние полгода, часто ссылались на стресс и усталость. Эти вопросы волновали их больше, чем недовольство партнером, проблемы в самих отношениях, прием лекарств или болезнь. Некоторые мужчины используют стресс как разрядку после напряженного рабочего дня. Но некоторые, напротив, закрываются.

У женщин же снижение либидо обычно связано с усталостью, рождением ребенка и падением уровня эстрогена из-за кормления грудью или менопаузы. Когда у мужчин уменьшается сексуальное желание, они испытывают стыд, а вот женщины с высоким уровнем либидо, в свою очередь, чувствуют себя отвергнутыми и нелюбимыми.