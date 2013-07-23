В Китае в результате двух землетрясений погибли 89 людей

В результате двух землетрясений, которые произошли в Китае 22 июля, погибли уже 89 человек, сообщает ВВС.

В сообщении отмечается, что спасательные работы продолжаются. Землетрясения зафиксировали в северо-западной провинции Ганьсу в Китае утром в понедельник. Больше всего жертв - в городе Динси. Государственные СМИ сообщают, что более 800 человек получили ранения.

К спасательной операции привлечены два вертолета, а также около трех тысяч солдат.

Первое землетрясение магнитудой 5,98 произошел вблизи города Динси. Толчки происходили на глубине 9,8 километра, сообщают в Геологической службе США. Обозреватели объясняют, что чем ближе к поверхности происходят толчки, тем более разрушительным может быть землетрясение. Буквально через час в том же районе произошло еще одно землетрясение - магнитудой 5,6.

По данным местного правительства, стихия разрушила более 9 тысяч домов. Спасатели ищут потерпевших под завалами, что осложняется оползнями, вызванными землетрясением.

Государственное информагентство Синьхуа отмечает, что шансы найти кого-либо живым под слоем песчаного ила очень низки.

Правительство Динси написало в своем микроблоге в Twitter, что землетрясение принесло убытки на сумму 32 миллиона долларов.