Погибших при землетрясении в Китае уже 75

Число жертв землетрясения, произошедшего в понедельник в центральной части Китая, выросло до 75, ранения получили более 400 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 54 погибших и 300 пострадавших, передает РИА «Новости».

Сильные толчки магнитудой 6,6 (по данным американской геологической службы - 5,9) были зафиксированы в понедельник, 22 июля, в 07.45 по местному времени. Эпицентр находился в провинции Ганьсу. Очаг залегал на глубине около 20 километров. В течение дня в регионе были зафиксированы более 410 афтершоков, самый мощный из них имел магнитуду 5,6.

По данным местных властей, от подземных толчков пострадало большинство населенных пунктов провинции, наибольшие разрушения отмечаются в поселке Мейчуань, где погибли более 50 человек. В провинции полностью разрушены 1,2 тысячи домов, более 20 тысяч зданий получили серьезные повреждения.