Россиянам могут запретить разведение свиней

В России из-за участившихся вспышек в разных регионах страны африканской чумы свиней (АЧС) могут запретить разведение и содержание свиней в личных подсобных хозяйствах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказал вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.

«Предлагается ввести запрет на разведение и содержание свиней в организациях всех форм собственности, не соблюдающих меры биологической защиты - фактически это личные подсобные хозяйства и небольшие хозяйства», - сказал Дворкович.

По его словам, для этого потребуется замещение соответствующих рабочих мест новыми рабочими местами, поддержка других видов деятельности в этих хозяйствах, то есть разведение иных видов скота либо поддержка растениеводства.

Он отметил, что такие меры уже принимаются в ряде регионов, но процесс идёт медленно и не соответствует темпам распространения заболевания.

«По общему мнению, это нужно делать в кратчайшие сроки», - подчеркнул Дворкович.

Вице-премьер отметил, что также необходимо внедрить систему отслеживания движения животных и животноводческой продукции по территории страны и при экспорте. Кроме этого, будут приняты меры по забою диких кабанов в заповедниках и заказниках с целью не допустить распространение АЧС.

В свою очередь, Медведев отметил, что запрет на разведение и содержание свиней в личных подсобных хозяйствах является «очень чувствительной темой».

« Понятно, что очень часто, к сожалению, источник распространения заразы находится именно там», - сказал он и добавил, что нужно будет помочь населению найти другой род деятельности.

«Хотя объективности ради надо признать, что во всём мире, конечно, такими делами, как содержание и производство свиней, занимаются крупные хозяйства, именно в силу того, что есть очень опасные заболевания, которые создают проблемы для животноводства в целом», - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что на середину июля в РФ зафиксировано 55 очагов АЧС.

Как сообщал УНИАН 18 июля, министерство сельского хозяйства РФ из-за распространения АЧС предложило ввести обязательный учет животных в личных подсобных хозяйствах.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.