Пакистанским женщинам запретили ходить в магазины без мужчин
13:20, 22 июля 2013Зарубежные новости
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"Оскорбляет чувства верующих..."
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва старейшины округа Карак запретили женщинам появляться в магазинах и на местных рынках без сопровождения родственника-мужчины.
Как сообщает радио «Свобода», старейшины призвали владельцев торговых точек следить за исполнением запрета. По их мнению, женщина, которая делает покупки самостоятельно, выглядит вульгарно и оскорбляет чувства верующих, соблюдающих пост в священный для мусульман месяц Рамадан.
Будет ли снят запрет, когда месяц закончится, неясно.
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