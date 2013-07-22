Пакистанским женщинам запретили ходить в магазины без мужчин

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва старейшины округа Карак запретили женщинам появляться в магазинах и на местных рынках без сопровождения родственника-мужчины.

Как сообщает радио «Свобода» , старейшины призвали владельцев торговых точек следить за исполнением запрета. По их мнению, женщина, которая делает покупки самостоятельно, выглядит вульгарно и оскорбляет чувства верующих, соблюдающих пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Будет ли снят запрет, когда месяц закончится, неясно.