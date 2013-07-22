Инвалид устроил взрыв в аэропорту Пекина

Взрыв в зале прибытия терминала Т3 аэропорта Пекина устроил инвалид-колясочник, который хотел привлечь внимание к якобы творимой в отношении него несправедливости.

Как сообщает РИА Новости, по данным центрального ТВ КНР, взрыв в терминале Т3 - самом крупном терминале аэропорта Пекина произошел в 18.25 по местному времени. Место взрыва находилось в 10 м от выхода из зала международных прилетов.

Уже установлена личность подрывника - это был житель провинции Шаньдун, 1979 года рождения. Взрывное устройство было изготовлено кустарным способом, на основе пороха.

В результате взрыва никто из посторонних лиц не пострадал, травмирован лишь сам виновник происшествия. Он отправлен в больницу, где врачи пытаются его спасти.

По предварительным данным полиции, подрывник ранее неоднократно направлял петиции в органы власти, пытаясь привлечь внимание к якобы творимой в отношении него несправедливости.

Взрыв не повлиял на прием и отправку авиарейсов.