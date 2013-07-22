Учёные назвали самый счастливый возраст

Результаты исследований, проведенных психологами Центра экономических исследований при Лондонской школе экономики свидетельствуют о том, что люди наиболее счастливы в возрасте 23 года и 69 лет, передает NEWSru.co.il.

Ученые объясняют этот феномен тем, что в возрасте слегка за двадцать молодые люди полны надежд и еще не имеют отрицательного опыта, который снижает уровень ожиданий. Люди в возрасте под семьдесят испытывают удовлетворение от того, что приобретают умение не жалеть о прошедшем.

В ходе исследований профессор Ханнес Швандт из Принстонского университета, руководивший этой работой, провел эксперимент на 23 161 человеке в возрасте от 17 до 85 лет. Он утверждает, что хуже всех чувствуют себя люди, недавно перешагнувшие пятидесятилетний рубеж, поскольку они еще не примирились с потерей молодости и переходом в другую возрастную группу.

Он советует этим людям не переживать из-за несбывшихся ожиданий, поскольку их жизнь ничуть не хуже, чем у их сверстников. В тоже время психолог предупреждает 20-летних юношей и девушек: надо быть готовыми к тому, что средний возраст не так хорош, как юность и гасит надежды.

Любопытно, что те, кто родились в тяжелые времена, с возрастом становятся менее счастливыми, чем те, кто родились в период мира и процветания. Однако определяющими факторами психологического здоровья и удовлетворенности являются успешная карьера, личная жизнь и физическое состояние.

Ранее The Times of India написала о том, что ученые из австралийского Университета Дикина пришли к выводу, что для того, чтобы быть счастливым, человеку необходимы всего три составляющие.

Психолог Роберт Каминс утверждает, что ни место проживания, ни национальность, ни наличие или отсутствие детей не может помешать человеческому счастью, если соблюдать эти три правила "золотого треугольника".

Кроме того, мобильное приложение рассказало британцам, что делает их счастливыми: лучшим антидепрессантом признан секс, а больше всех портит настроение необходимость оставаться в кровати по болезни. Кроме интима взбодриться помогает общение, причем в компании друзей больше шансов развеяться, чем в узком семейном кругу.