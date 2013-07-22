На Солнце произошёл взрыв: вредная плазма приближается к Земле

Около полудня вчерашнего дня на Солнце произошла мощная вспышка. Ее сразу зафиксировали специальные приборы, которые наблюдают наше светило в одном, очень узком, участке спектра - в том, где излучает водород. Любители астрономии, получив оповещение об этом событии (теперь такие данные распространяют даже по соцсетям!), принялись фотографировать дневное светило обычными способами и обнаружили мощные группы пятен. Именно вокруг них, как правило, вспышки и происходят, пишет newsru.ua.

Ведь пятна — это области аномалий, где магнитное поле настолько сильное, что даже вещество Солнца немного охлаждается (поэтому они и выглядят темными). А в таких аномалиях вспышки и происходят. Магнитное поле сначала сдерживает вещество, потом не выдерживает давления, и вещество прорывается наружу.

Солнечные вспышки — это "извержения", только не вулканов, а вещества Солнца — в пространство. Наше светило выбрасывает периодически в космос громадное количество плазмы. А дальше — рулетка. Плазма удаляется от Солнца, и, если не накрывает Землю, проходит мимо, то все хорошо. А если "накидывается" на нашу планету, случаются неприятности.

Земля вообще-то надежно защищена магнитным полем. Поэтому самое вредное, что есть в солнечной плазме, упирается в магнитный щит Земли, и разбивается. Но "осколки" проникают в атмосферу. И как проникли — понеслось.... Самое невинное — это полярные сияния. Затем — перебои в радиосвязи. Затем — поломки спутников связи, и помехи в сотовых сетях. Наконец, потоки "космических лучей" (так еще называют частицы из космоса) вызывают недомогание у пожилых и метеочувствительных людей.

Принесет ли проблемы землянам вот именно эта вспышка — пока непонятно. Плазма Солнца путешествует до Земли некоторое время, и ее путь может искажаться другими воздействиями. Но вероятность велика, ведь, судя по фото, пятна находятся почти в центре диска. Так что первую половину будущей недели нужно быть поосторожнее. Если у вас склонность к высокому давлению, к болезням сердца — прежде, чем выходить из дома, запаситесь лекарствами. Но не стоит и драматизировать ситуацию. Вспышки случаются часто.

Отметим, в январе на Солнце наблюдалось семь магнитных бурь. А в феврале мощный выброс плазмы на Солнце дошел до Земли.