В Индонезии произошло два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 5,5 и 5,3 по шкале Рихтера произошли в самой восточной индонезийской провинции Папуа, угрозы возникновения цунами нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.

Эпицентр первого и более мощного подземного толчка находился в 24 километрах к юго-западу от города Сарми, а очаг залегал на глубине всего десяти километров под поверхностью второго по величине острова планеты Новая Гвинея. Во втором случае эпицентр располагался в 26 километрах к северо-западу от города Набире, а очаг находился на глубине 21 километра под поверхностью залива Чендравасих. Информация о возможных разрушениях или жертвах пока не поступала.

По информации агентства, Индонезия является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома). В декабре 2004 года у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение. Оно вызвало цунами, жертвами которого стали сотни тысяч человек в 12 странах Индийского океана. В начале 2004 года район Набире был объявлен зоной бедствия после продолжавшейся на протяжении двух дней серии подземных толчков магнитудой до 7,1 по шкале Рихтера. Тогда там погибли свыше 30 человек.