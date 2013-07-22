В Индонезии произошло два землетрясения
10:38, 22 июля 2013Зарубежные новости
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Угрозы цунами нет
Два землетрясения магнитудой 5,5 и 5,3 по шкале Рихтера произошли в самой восточной индонезийской провинции Папуа, угрозы возникновения цунами нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.
Эпицентр первого и более мощного подземного толчка находился в 24 километрах к юго-западу от города Сарми, а очаг залегал на глубине всего десяти километров под поверхностью второго по величине острова планеты Новая Гвинея. Во втором случае эпицентр располагался в 26 километрах к северо-западу от города Набире, а очаг находился на глубине 21 километра под поверхностью залива Чендравасих. Информация о возможных разрушениях или жертвах пока не поступала.
По информации агентства, Индонезия является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома). В декабре 2004 года у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение. Оно вызвало цунами, жертвами которого стали сотни тысяч человек в 12 странах Индийского океана. В начале 2004 года район Набире был объявлен зоной бедствия после продолжавшейся на протяжении двух дней серии подземных толчков магнитудой до 7,1 по шкале Рихтера. Тогда там погибли свыше 30 человек.
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