23 школьника умерли из-за отравления инсектицидом

Судебно-медицинская экспертиза выявила токсичное вещество для борьбы с насекомыми в бесплатных обедах, от отравления которыми скончались, по последним данным, 23 учащихся в восточном индийском штате Бихар.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты "Экономик таймс", речь идет о монокротофосе - инсектициде, смертельно опасном для человека и животных.

По данным сотрудников лаборатории судебной экспертизы, яд был найден в продуктах питания, в частности, в рисе с овощами и масле, на котором их готовили. Полиция продолжает расследование.

Ранее следователи на кухне одной из школ, где произошли массовые отравления, среди прочей посуды обнаружили контейнер из-под химикатов. Его использовали для хранения масла.

Бесплатные обеды предоставляют в государственных учебных заведениях Индии детям из малоимущих семей. Местные власти организуют их раздачу для повышения посещаемости занятий.