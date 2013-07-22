Постпреды стран СНГ обсудят вопросы здравоохранения

В Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В частности, члены совета обсудят ход выполнения плана основных мероприятий по реализации концепции дальнейшего развития СНГ в части, касающейся гуманитарной сферы.

«Первостепенным здесь является развитие общих образовательного, научного, информационного и культурного пространств, здравоохранения, спорта и туризма, максимальное вовлечение в гуманитарное сотрудничество всех стран Содружества», - отметили в Исполкоме СНГ.

Всего планом предусмотрено реализовать 107 мероприятий. Из них в гуманитарной сфере – 21, в том числе 11 мероприятий с конкретными сроками исполнения и 10 – со сроком исполнения «постоянно». По данным на июль из 11 мероприятий с конкретными сроками исполнения выполнены 10.

В соответствии с мероприятиями плана на заседаниях высших органов Содружества приняты 37 документов.

«За период реализации концепции принят ряд соглашений, регламентирующих, в частности, сотрудничество в борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств и ростом заболеваемости сахарным диабетом, процесс взаимного признании документов о высшем образовании. Одобрены концептуальные документы, определяющие направления сотрудничества государств в таких сферах, как культура, молодежное сотрудничество, физкультура и спорт, демографическая политика. Завершается обсуждение проекта соглашения о предоставлении равных прав гражданам государств СНГ для поступления и обучения в учебных заведениях стран Содружества», - подчеркнули в Исполкоме СНГ.

Также ведется работа над концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы стран Содружества.

«В СНГ сложилась практика объявления общей для всех стран Содружества гуманитарной тематики годов, что способствует концентрации внимания государств на соответствующей проблематике и разработке важных совместных проектов и документов», - отметили в Исполкоме СНГ.

Так, осенью этого года предполагается внести на рассмотрение Совета глав государств вопрос об объявлении 2014 года Годом туризма в СНГ, а Совет по туризму приступил к формированию проекта плана мероприятий, посвященных тематике года.