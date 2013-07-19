Победитель конкурса в Испании умер, выпив 6 литров пива

Участник праздника в местечке Хеа-и-Труйольс (провинция Мурсия на юго-востоке Испании) умер после того, как за 20 минут выпил шесть литров пива, сообщил в пятницу интернет-портал laverdad.es.

Как передает РИА «Новости», праздник в честь Богоматери Кармельской в местечке Хеа-и-Труйольс сменился трехдневным трауром по гостю, который умер в ночь на пятницу в разгар веселья.

По словам очевидцев, 45-летний охранник больницы в городе Мурсия выпил шесть литров пива, почувствовал себя плохо и умер.

Интернет-портал уточняет, что по правилам пивных конкурсов участники за 20 минут должны выпить, не останавливаясь, столько пива, сколько смогут. Победитель конкурса в Хеа-и-Труйольсе после выпитого почувствовал себя плохо, его посадили в кресло, после чего он уснул, и вызвали скорую помощь. Когда скорая помощь доставила мужчину в ближайшую больницу, врачи констатировали остановку сердца.