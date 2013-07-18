В Индии еще более 100 детей попали в больницу из-за отравления

Более 100 детей были госпитализированы сегодня в индийском штате Тамилнад, вероятно, дети отравились школьными обедами.

Как передает РИА «Новости», телеканал NDTV со ссылкой на местные власти сообщает, что 102 девочки попали в больницу в городе Нейвели после того, как пообедали в школьной столовой.

По мнению властей, обеды могли быть отравлены. Отмечается, что жизни детей в безопасности.

Ранее 16 июля в городе Чхапра в штате Бихар десятки детей отравились бесплатными обедами. По последним данным, 23 ребенка скончались, еще 25 остаются в больницах. Все погибшие были моложе 12 лет. В тот день у детей на обед было "кичари" - блюдо из риса и чечевицы, одно из ключевых в аюрведической кулинарии.

По предварительным данным, причиной отравления в штате Бихар могли стать попавшие в пищу инсектициды. Инсектициды (от лат. insectum - насекомое и лат. caedo - убиваю) - химические препараты для уничтожения вредных насекомых.