Переизбыток сахара в рационе ведёт к раку кишечника

Переизбыток сахара в питании связан с повышенным риском развития рака кишечника, выяснили ученые из Шотландии.

Сотрудники Университета Абердина и Университета Эдинбурга изучили рацион питания 2000 пациентов с диагностированным раком кишечника, сравнив его с питанием здоровых людей. Они пришли к выводу, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахаров является независимым фактором риска развития этого онкологического заболевания, в дополнение к таким факторам как наследственность, уровень физической активности и курение. Авторы исследовали 170 видов продуктов питания. Участники исследования, которые придерживались западной диеты (высокое содержание сахаров и жиров), с большей вероятностью оказывались пациентами с раком.

Результаты исследования опубликованы в «European Journal of Cancer Prevention».

likar.info