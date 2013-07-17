За потерю лишнего веса будут давать золото

Власти Дубая 19 июля начинают акцию "Твой вес - золото", участники которой за потерю лишних килограммов будут получать в награду чистое золото.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратскую газету "Аль-Баян", акция проводится в рамках программы по оздоровлению населения и борьбе с лишним весом и в месяц поста Рамадан.

Программа рассчитана на 30 дней. За каждый потерянный килограмм ее зарегистрировавшимся участникам будут начислять один грамм золота. По окончании конкурса трех победителей, потерявших наибольшее количество лишнего веса, наградят золотыми слитками стоимостью примерно 20 тыс. дирхамов (5,5 тыс. долларов) каждый.

Главным условием участия в программе является естественная "здоровая" потеря веса - правильное питание и спортивные упражнения. Никаких косметических процедур, изнуряющих диет и операций.

Конкурс "Твой вес - золото" не случайно начинается в месяц поста Рамадан, когда постящиеся в течение светового дня мусульмане, зачастую, переедают ночью, что влечет обострение различных заболеваний и увеличение лишнего веса. Выпавший в этом году на Рамадан сезон жаркого лета практически свел к нулю и физическую активность граждан, предпочитающих проводить досуг дома у телевизоров, а не на улице или в спортклубах.