Яблоки могут защитить от рака, диабета, остеопороза
Что их делает такими полезными
Почему следует есть яблоки ежедневно. Всем отлично известно, что яблоки обладают множеством полезных для здоровья нашего организма свойств. Сегодня расскажем вам о некоторых лечебных преимуществах, которые можно получить, потребляя свежие яблоки и продукты питания из них, пишут российские СМИ.
Что делает яблоки такими питательными?
Яблоки являются отличным источником пищевых полифенолов, - натуральных антиоксидантов, способных бороться с разрушительным действием свободных радикалов. Высокая концентрация полифенолов делает яблоки полезными, питательными и вкусными.
В яблоках содержатся два основных представителя подкласса полифенолов - флавоноиды и фенольные кислоты. Флавоноиды разделяются на более чем 4000 категорий, три из которых присутствуют в яблоках - флавонолы, флавонолы и антоцианидины.
Рассмотрим, каким образом, благодаря такому высокому содержанию полифенолов, яблоки могут защитить вас от развития некоторых, наиболее распространенных и опасных заболеваний - рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза.