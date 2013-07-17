Яблоки могут защитить от рака, диабета, остеопороза

Почему следует есть яблоки ежедневно. Всем отлично известно, что яблоки обладают множеством полезных для здоровья нашего организма свойств. Сегодня расскажем вам о некоторых лечебных преимуществах, которые можно получить, потребляя свежие яблоки и продукты питания из них, пишут российские СМИ.

Что делает яблоки такими питательными?

Яблоки являются отличным источником пищевых полифенолов, - натуральных антиоксидантов, способных бороться с разрушительным действием свободных радикалов. Высокая концентрация полифенолов делает яблоки полезными, питательными и вкусными.

В яблоках содержатся два основных представителя подкласса полифенолов - флавоноиды и фенольные кислоты. Флавоноиды разделяются на более чем 4000 категорий, три из которых присутствуют в яблоках - флавонолы, флавонолы и антоцианидины.

Рассмотрим, каким образом, благодаря такому высокому содержанию полифенолов, яблоки могут защитить вас от развития некоторых, наиболее распространенных и опасных заболеваний - рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза.