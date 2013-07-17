Ночной уход за кожей

Женщина не может себе позволить выпрыгнуть с постели, умыться, и сразу побежать на работу, как это делают мужчины. Прекрасной половине человечества необходимо потратить не один час, чтобы выглядеть безупречно, пишут российские СМИ.

1.Находите время для сна

Ученые доказали, что женщинам требуется на 11 минут больше, чтобы высыпаться. Полноценный сон должен длиться 9 часов.

2.Вечный макияж

Никогда не ложитесь спать «в косметике». Чем качественнее вы очистите свою кожу вечером, тем лучше она будет выглядеть утром.

3.Гладкая кожа

Чтобы ваша кожа была чистой и мягкой, делайте маски, в которые входит корица и мед. Также старайтесь использовать маски, в состав которых входят природные компоненты: яйца, лимонный сок.

4.Отбеливание зубов

Проконсультируйтесь со своим стоматологом, после чего нанесите смесь для отбеливания зубов перед сном, и прополощите ротовую полость утром.

5. Темные круги

Как освежить взгляд? Чтобы ваши глаза сияли, положите на веки ломтики огурцов перед сном на 10 минут. Результат - просто волшебный!

6. Нежное тело

Каждый вечер после душа наносите на тело питательный комплекс кремов. Их воздействие в ночное время суток в 2 раза сильнее. Самое лучшее природное средство для тела – оливковое масло. Если же вам не нравится его запах, добавьте его в ваш лосьон для тела.