В Индии от отравления в школьной столовой умерли 20 детей
09:32, 17 июля 2013Зарубежные новости
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В рисе выявили химическое вещество
В штате Бихар на северо-востоке Индии от отравления скончались 20 детей.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщил телеканал NDTV.
Трагедия произошла в школе города Чхапра. Предположительно, дети отравились бесплатными обедами, которыми их кормили в учебном заведении. В этот день у детей на обед было "кичари" - блюдо из риса и чечевицы, одно из ключевых в аюрведической кулинарии.
Большинству погибших было меньше 10 лет. Многие из госпитализированных школьников находятся в критическом состоянии. По данным телеканала, врачи уже провели вскрытие нескольких тел и обнаружили в организмах погибших "инородное химическое вещество".
Главный министр штата Нитиш Кумар постановил выплатить семьям погибших детей компенсации в размере 3,3 тыс. долларов США. В школу, где учились дети, направлены судмедэксперты для выяснения причин происшествия.
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