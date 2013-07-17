В Индии от отравления в школьной столовой умерли 20 детей

В штате Бихар на северо-востоке Индии от отравления скончались 20 детей.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил телеканал NDTV.

Трагедия произошла в школе города Чхапра. Предположительно, дети отравились бесплатными обедами, которыми их кормили в учебном заведении. В этот день у детей на обед было "кичари" - блюдо из риса и чечевицы, одно из ключевых в аюрведической кулинарии.

Большинству погибших было меньше 10 лет. Многие из госпитализированных школьников находятся в критическом состоянии. По данным телеканала, врачи уже провели вскрытие нескольких тел и обнаружили в организмах погибших "инородное химическое вещество".

Главный министр штата Нитиш Кумар постановил выплатить семьям погибших детей компенсации в размере 3,3 тыс. долларов США. В школу, где учились дети, направлены судмедэксперты для выяснения причин происшествия.