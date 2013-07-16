Еврокомиссия предлагает новый подход к борьбе с бедностью
Будут воплощаться после 2015 г.
Европейская комиссия одобрила коммюнике для Европарламента и Совета ЕС, в котором предлагает новый подход к финансированию борьбы с бедностью в мире, особенно в развивающихся странах.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Коммюнике предусматривает ряд мероприятий, которые должны будут воплощаться в жизнь после 2015 года.
В коммюнике, в частности, определяются ключевые принципы финансирования борьбы с бедностью в мире. Так, Еврокомиссия отмечает необходимость соответствия финансирования политическим целям с тем, чтобы средства направлялись туда, где они больше нужны.
Еврокомиссия считает, что экономики быстро развивающихся стран, а также стран с доходом выше среднего, также должны делать свой честный вклад в борьбу с бедностью.
Кроме того, в коммюнике подчеркивается необходимость усиления прозрачности и взаимной подотчетности на национальном и глобальном уровнях с тем, чтобы обеспечить более эффективное финансирование устойчивого развития.
Коммюнике будет передано для обсуждения в Совет ЕС и Европарламент.