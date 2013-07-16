Еврокомиссия предлагает новый подход к борьбе с бедностью

Европейская комиссия одобрила коммюнике для Европарламента и Совета ЕС, в котором предлагает новый подход к финансированию борьбы с бедностью в мире, особенно в развивающихся странах.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Коммюнике предусматривает ряд мероприятий, которые должны будут воплощаться в жизнь после 2015 года.

В коммюнике, в частности, определяются ключевые принципы финансирования борьбы с бедностью в мире. Так, Еврокомиссия отмечает необходимость соответствия финансирования политическим целям с тем, чтобы средства направлялись туда, где они больше нужны.

Еврокомиссия считает, что экономики быстро развивающихся стран, а также стран с доходом выше среднего, также должны делать свой честный вклад в борьбу с бедностью.

Кроме того, в коммюнике подчеркивается необходимость усиления прозрачности и взаимной подотчетности на национальном и глобальном уровнях с тем, чтобы обеспечить более эффективное финансирование устойчивого развития.

Коммюнике будет передано для обсуждения в Совет ЕС и Европарламент.