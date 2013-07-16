Гастроэнтерит грозит почечной недостаточностью

Нередко у людей, проживающих в тропических странах, в сезон дождей наблюдается обострение гастроэнтерита. Распространенные симптомы - рвота и колики, пишет Health.India.com. В тяжелых случаях возможны осложнения со стороны почек.

К примеру, с начала сезона дождей в Мумбаи более 2000 человек поступили в больницы с гастроэнтеритом и около 500 человек сталкиваются от заболевания каждую неделю. Двое пациентов пострадали от острой почечной недостаточности. Резко фильтрационная способность их почек упала. Почечную недостаточность диагностируют в 5-7% случаев гастроэнтерита.

Врачи советуют туристам и жителям тропических стран регулярно дезинфицировать столовые приборы, дверные ручки, проводить уборку помещений с помощью хлора. После посещения уборной нужно в обязательном порядке мыть руки. До еды или приготовления пищи также необходимо мыть руки. Руки и ноги стоит тщательно вымыть, если вы попали под дождь, при этом, стараясь не трогать вещи. Это сократит риск передачи патогенов, вызывающих гастроэнтерит. После дождя лучше оставить обувь за порогом.

Стоит отказаться от придорожных закусочных или непроверенных общепитов. Пить можно только кипяченую хлорированную воду. Сырая рыба оказалась под запретом специалистов, как и фрукты, которые продаются с рук и имеют следы повреждений. Очистка клавиатур, мышек и ноутбуков - отдельный вопрос, требующий внимания. Также следует снизить уровень стресса. Стресс, как известно, ослабляет иммунную защиту. Без нее при контакте с патогеном может развиться заболевание.