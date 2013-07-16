Работа в пожилом возрасте улучшает состояние мозга

Пенсия и отказ о физической, социальной и умственной деятельности влечет за собой развитие деменции, пишет The Herald Sun. Так, каждый дополнительный год работы снижает соответствующий риск на 3,2%, говорит Кэрол Дафуил из исследовательского агентства INSERM.

О данной связи заговорили после анализа информации более 429000 работников (большинство - лавочники или люди рабочих специальностей). Средний возраст составлял 74 года, а срок нахождения на пенсии - 12 лет.

Почти у 3% развилась деменция. Но если человек долго работал, вероятность появления болезни уменьшалась. Так, уйдя на пенсию в 65 лет, человек сталкивался со снижением риска в 15%, чего не скажешь о тех, кто не работал с 60 лет.

Кэрол Дафуил призывает чиновников разрешить работать пожилым людям столько, сколько те захотят. На самом деле, совершенно не обязательно выходить в офис, достаточно принимать участие в социально значимых мероприятиях.