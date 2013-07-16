Оптимизму можно научить - ученые
12:12, 16 июля 2013Зарубежные новости
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Поможет медитация
Пессимист или оптимист - эти качества определены не так жестко, как кажется. Ученые придумали, каким образом настроить мозг на позитивный лад, отмечает The Daily Mail.
Характер - результат работы набора генов и внешних факторов. Перепрограммирование занимает семь недель.
Доктор Майкл Мозли на себе показал: можно стать оптимистом. В течение 20 лет он страдал от хронической бессонницы. Состояние его мозга проверили в Университете Эссекса. Уже было известно, что у людей, постоянно переживающих по поводу происходящего, отмечается церебральная асимметрия (правое полушарие мозга активнее левого). У Мозли правая доля в состоянии покоя была активнее левой в три раза.
Исправить ситуацию помогла тренировка мозга, происходившая в виде игры. Нужно было смотреть на экран, где появляются лица с разными выражениями. На каждом уровне этой игры требовалось вычленить радостное лицо и нажать на него. Тренировка продолжалась несколько недель. Также проводились 10-20-тиминутные сессии медитации, помогающие концентрироваться на своем внутреннем мире и расслабляться.
Повторное сканирование мозга показало: асимметрия стала менее выраженной, а Мозли начал более позитивно смотреть на вещи. Кстати, по мере прохождения игры он научился быстрее реагировать на радостные лица на экране. Значит, его мозг искал положительное.
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