В Нью-Йорке резко возросло количество инфарктов и инсультов

До отметки в 41 градус Цельсия поднялся столбик термометра в Нью-Йорке. В крупнейшем американском городе тропическая жара усиливается уже третий день подряд и стала причиной резкого увеличения количества инфарктов и инсультов.

"Число обращений по поводу обострения сердечно-сосудистых заболеваний возросло почти в два раза", - сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на кардиологический центр на Йорк-Авеню в районе Манхэттен.

В городские клиники только в первой половине прошедшего дня поступило 162 пациента с диагнозом инсульт и 90 - с острым инфарктом миокарда. Медики не смогли спасти жизни 21 больного.

В понедельник было зафиксировано почти 200 выездов скорой помощи к пожилым людям и маленьким детям.

На время жары не поможет даже переезд из мегаполиса в продуваемые морским ветром пригородные районы, расположенные на побережье Атлантического океана. Там воздух прогревается почти так же, как и в Нью-Йорке. Единственным решением считается постоянно работающий в помещении кондиционер.

В связи с усиливающейся жарой сокращен рабочий день коммунальщиков, занятых в работах под открытым небом.

Метеорологи прогнозируют, что жара на восточном побережье США будет стоять, как минимум, до середины августа. При этом ожидаются значительные перепады атмосферного давления, что увеличивает угрозу формирования атлантических штормов и ураганов.