Кола вызывает аритмию
11:30, 15 июля 2013Зарубежные новости
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Кофеин снижает уровень калия в организме
В этом виноват содержащийся в напитке кукурузный сироп.
Этот сироп может затруднять всасывание воды в пищеварительной системе и при этом вызывать диарею, что ведет к большим потерям жидкости, "вымывающей" калий из организма. Кроме того, как отмечает исследовательница Наим Заркане из клиники принцессы Грейс в Монако, кофеин, также содержащийся в коле, вероятно, уменьшает количество калия, всасываемого почками. Калий необходим для нормального сокращения сердечной мышцы, и его недостаток может тормозить работу желудочков, приводя к аритмии.
Предыдущие исследования показали, что сладкие напитки могут быть причиной 180 тысяч смертей по всему миру ежегодно, так как их употребление ведет к набору лишнего веса и способствует развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
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