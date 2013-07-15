Кола вызывает аритмию

В этом виноват содержащийся в напитке кукурузный сироп.

Этот сироп может затруднять всасывание воды в пищеварительной системе и при этом вызывать диарею, что ведет к большим потерям жидкости, "вымывающей" калий из организма. Кроме того, как отмечает исследовательница Наим Заркане из клиники принцессы Грейс в Монако, кофеин, также содержащийся в коле, вероятно, уменьшает количество калия, всасываемого почками. Калий необходим для нормального сокращения сердечной мышцы, и его недостаток может тормозить работу желудочков, приводя к аритмии.

Предыдущие исследования показали, что сладкие напитки могут быть причиной 180 тысяч смертей по всему миру ежегодно, так как их употребление ведет к набору лишнего веса и способствует развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.