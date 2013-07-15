Эпиляция может стать причиной кожных заболеваний

Из-за микротравм, полученных в ходе удаления волос, в тело проникает вирусная инфекция.

Эпиляция виновата в проблемах, связанных с заболеваниями кожи, утверждают французские исследователи, изучившие обращения клиентов клиники в Ницце. Все обратившиеся к врачам до того пользовались услугами косметолога для удаления волос. Из-за этого 30 клиентов заразились вирусной инфекцией Molluscum contagium, у части из них в период наблюдения это проявилось высыпаниями (папулами). По мнению авторов исследования, этому способствовали микротравмы кожи, полученные во время эпиляции.

Molluscum contagium распространяется при контакте с кожей зараженного человека, в частности, во время полового акта, или через бытовые предметы, такие, как полотенце.