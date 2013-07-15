23-летнюю девушку убило током во время разговора по iPhone

В КНР женщину убило током во время разговора по iPhone, сообщает в воскресенье агентство Синьхуа.

Родственники 23-летней китаянки утверждают, что она погибла от удара током якобы после того, как пыталась ответить на звонок на своем iPhone, который в тот момент заряжался.

«Я надеюсь, что Apple Inc. может дать нам объяснение», - заявила сестра погибшей.

Местная полиция сообщила, что женщина действительно погибла в результате удара током, но не подтвердила, что причиной ее гибели стал именно смартфон.

Корпорация Apple, со своей стороны, выразила соболезнование семье погибшей и заявила, что «сожалеет о несчастном случае». Apple также пообещала расследовать инцидент и сотрудничать со следствием, отмечает РИА Новости.