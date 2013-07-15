В Испании быки искалечили десятки людей

В испанской Памплоне в результате забега быков в субботу госпитализированы 23 человека, передает Agence France-Presse.

По словам врачей, один из них находится в тяжелом состоянии с ранениями грудной клетки.

Большинство людей пострадали в результате давки, которая образовалась в конце пути, перед выходом на арену для боя быков. Участники забега попадали друг на друга, их догнали быки, двое их которых пробежали поверх людей. Остальных удалось вывести на арену через запасной проход. Кроме того, несколько человек получили ранения непосредственно в ходе 850-метрового забега, который длился чуть более 4 минут.

Фестиваль Сан-Фермин, в рамках которого проходят забеги с быками, стартовал 6 июля. Традиционно он длится 9 дней. Принять участие в забеге может любой желающий.

За предыдущие дни праздника ранения получили 22 человека. Субботу местные СМИ уже называли худшим днем по количеству пострадавших за последнее десятилетие.