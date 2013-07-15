В России запретили в вакансиях указывать возраст

В России работодателям запрещено указывать в описаниях вакансий пол, возраст и национальность потенциального кандидата.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» , таким образом Министерство труда РФ намерено искоренить дискриминацию при приеме на работу.

Кроме того, работодатель не сможет указывать и такие характеристики как имущественное и семейное положение, цвет кожи, родной язык, происхождение, принадлежность к общественным объединениям и другие параметры, которые не связаны непосредственно с деловыми качествами кандидата.

Для соискателей никаких изменений не вводится: они как и прежде могут размещать о себе любую информацию, которую посчитают нужной.