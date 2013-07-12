Самый худший месяц для зачатия ребенка

Здоровье младенца во многом зависит от того месяца, в который он был зачат, выяснили американские медики.

Исследователи из Принстонского университета нашли прямую связь между месяцем зачатия и здоровьем младенцев, сравнив данные почти 1,5 миллиона американских детей. При изучении ученые учитывали социальное положение родителей младенцев, их образование, вредные привычки и другие внешние факторы.

В результате анализ показал, что месяц зачатия значительно влиял на то, с каким весом родится новорожденный, его устойчивость к инфекциям, а также время его вынашивания в утробе матери.

Выяснилось, что май - самый неблагоприятный месяц для зачатия. Так, "майские" дети более чем на 10 процентов чаще рождались недоношенными и болели гриппом, пишет The Daily Mail. А вот младенцы, зачатые летом, больше весили (на 8-9 граммов) и реже страдали от болезней.

Ученые связывают обнаруженные закономерности с сезонным характером некоторых заболеваний, влияющих на здоровье матерей. К примеру, плохое здоровье "майских" детей объясняется тем, что они рождаются во время эпидемий гриппа в январе-феврале.

Ранее ученые обнаружили, что май - самый неблагоприятный месяц для рождения. Оказалось, что малыши, появляющиеся на свет в мае, в будущем больше подвержены риску развития аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза.